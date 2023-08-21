Скабелка: «После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась»

Скабелка заявил, что в «Барысе» есть внутренний лимит на иностранных игроков

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка заявил в интервью «СЭ», что в клубе есть внутренний лимит на иностранных игроков.

— Насколько довольны иностранцами, которых летом подписал «Барыс»? Как проходил выбор игроков?

— Это совместный момент. Генеральный менеджер предлагает игроков. Как и во всех командах, мы их досконально просматриваем. Не скажу, что выбор был большой, но он был больше, чем перед прошлым сезоном.

— С чем это связано?

— Этого я не могу сказать. Но это факт — иностранных хоккеистов стало больше на рынке. Они рассматривали наши предложения. Перед прошлым сезоном, откровенно вам скажу, было пять хоккеистов из пяти, кого мы могли выбрать. В это межсезонье их было значительно больше, но взять удалось не всех, кого хотели. После сокращения лимита в российских командах стоимость иностранцев поднялась. Нам в этом плане сложно конкурировать.

— Есть ли внутренний лимит на легионеров в «Барысе»?

— Да, есть.

— Можете назвать количество игроков?

— Не думаю, что это прям количество. Он есть, скажем так.