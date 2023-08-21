Тренер «Авангарда» Кравец рассказал, когда дебютирует новичок Николишин

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы над «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) в матче предсезонного Кубка Блинова прокомментировал приглашение нападающего Ивана Николишина.

— Неоднозначная игра — с хорошими и плохими моментами, — сказал Кравец. — Выигрывали, проигрывали, доставали, вырывали. Понравилось, что проявили характер, что забили хорошие голы. Надо работать над большинством и вбрасываниями. В концовке на протяжении всей игры достаточно хорошо играли в обороне. Пара ошибок в конце привели к голам. Мы посмотрели ребят в различных ситуациях: кто выдерживает такие матчи, а кто — нет. Рад, что победили и порадовали болельщиков валидольной победой.

— Дайте оценку новичку Ивану Николишину по прошлому сезону. Готов ли нападающий сразу играть за «Авангард»?

— По прошлому сезону я не буду оценивать. Когда я работал в «Амуре», Иван проявил себя достаточно здорово. Это хороший центральный, который играет каждый матч на хорошем уровне. Насколько знаю, никакие травмы его не беспокоят. Надеюсь, что уже в следующем матче он будет играть.