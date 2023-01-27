Скабелка отметил самоотдачу игроков «Барыса» в матче с «Трактором»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3).

— Тяжелый матч. В первую очередь, хочу сказать слова благодарности команде. Непростой такой график. Хотим больше играть в атаке и контролировать шайбу, но у нас достаточно молодая команда, и не до конца эти моменты мы понимаем. Сегодня была самоотдача, характер. Ребята молодцы! Конечно, болельщики сегодня здорово поддерживали. Большое спасибо! Готовимся к «Динамо».

— Савицкий и Вей начали готовиться, когда мы их сможем увидеть?

— Вей вышел, но нужно еще время. Савицкий, скорее всего, в матче с «Динамо» попробует вернуться.

— Насколько их сейчас не хватает команде?

— Конечно, это опытные игроки, особенно Линден. Он знает, как кубок завоевывать. Таких игроков нам не хватает. Я всегда говорю, это шанс для тех, кто мало играет, или кто считает, что он мало играет. Ребята молодцы! Они доказывают, стараются.

— Не так давно появилась бригада большинства Луис — Бракко — Шестаков — Борисевич — Грант. Как Вы сейчас оцениваете игру в неравных составах?

— После сегодняшнего матча, наверное, нет смысла оценивать большинство — из двух два забили. Мы перед прошлой игрой такую бригаду сделали. К сожалению, не получили ни одного большинства. Здесь был такой момент, что мы хотели сыграть тройками и добавить по одному нападающему. Достаточно неплохо получились сочетания Сагадеева и Борисевича, поэтому решили по одному нападающему к ним добавить.