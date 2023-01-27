Скабелка отметил самоотдачу игроков «Барыса» в матче с «Трактором»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:3).
— Тяжелый матч. В первую очередь, хочу сказать слова благодарности команде. Непростой такой график. Хотим больше играть в атаке и контролировать шайбу, но у нас достаточно молодая команда, и не до конца эти моменты мы понимаем. Сегодня была самоотдача, характер. Ребята молодцы! Конечно, болельщики сегодня здорово поддерживали. Большое спасибо! Готовимся к «Динамо».
— Савицкий и Вей начали готовиться, когда мы их сможем увидеть?
— Вей вышел, но нужно еще время. Савицкий, скорее всего, в матче с «Динамо» попробует вернуться.
— Насколько их сейчас не хватает команде?
— Конечно, это опытные игроки, особенно Линден. Он знает, как кубок завоевывать. Таких игроков нам не хватает. Я всегда говорю, это шанс для тех, кто мало играет, или кто считает, что он мало играет. Ребята молодцы! Они доказывают, стараются.
— Не так давно появилась бригада большинства Луис — Бракко — Шестаков — Борисевич — Грант. Как Вы сейчас оцениваете игру в неравных составах?
— После сегодняшнего матча, наверное, нет смысла оценивать большинство — из двух два забили. Мы перед прошлой игрой такую бригаду сделали. К сожалению, не получили ни одного большинства. Здесь был такой момент, что мы хотели сыграть тройками и добавить по одному нападающему. Достаточно неплохо получились сочетания Сагадеева и Борисевича, поэтому решили по одному нападающему к ним добавить.
|Западная конференция
|И
|В
|П
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|1
|СКА
|56
|43
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|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
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|6
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|55
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|28
|62
|7
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|31
|57
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|22
|34
|56
|9
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|56
|22
|34
|56
|10
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|19
|37
|43
|11
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|54
|6
|48
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|54
|25
|29
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|4 : 3
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 1
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -