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Сегодня, 21:05

Скабелка: «Работа лидера команды — делать игры. Вот Михайлис сегодня ее сделал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:5 ОТ).

— Хочу поблагодарить команду, ребят. Насыщенный у нас календарь, с 3 по 5 сыграли 17 матчей, практически за месяц. Не все и всегда складывалось так, как мы хотели, но этот матч дорого стоит. В плане командной химии и всего остального. Очень рады этой победе, важные для нас три очка. Сейчас неплохо отдохнем, у нас хорошая пауза, 7 дней. И к концу регулярного чемпионата подготовимся.

— Смотрели вашу игру против «Автомобилиста» 24 декабря, вы там тоже по ходу всего матча отыгрывались и во флеш интервью сказали, что это было одна из ваших лучших игр, и болельщики также сказали. Сегодня похожая, получается, игра?

— Наверное, не совсем. Надо сказать, что ЦСКА — мощная команда и физически, и по мастерству. Конечно, не просто нам было сдерживать атаки, были ошибки. Здесь важно не то, на сколько ты ошибаешься, а насколько партнеры готовы исправлять эти ошибки. А там у нас все получалось, вся команда играла. Сегодня не могу сказать, что два периода были равные. Наверное, в третьем периоде мы взяли под контроль шайбу, перестали отбрасываться, стали интересно играть в атаке. Плюс, наш видео тренер нам помог засчитать шайбу, сразу после быстрого забитого гола. Это помогло нам отыграться и перевести игру в овертайм.

— Болельщики после игры говорили, что очень удивлены, после года Михайлиса. Вы сегодня увидели такие нотки в своей команде, которые Вас удивили, или ничего нового не было?

— Скажу так, мы очень хороший матч сыграли в Казани, если на ваш вопрос широко отвечать, и там мы пропустили нелепый год, имея хорошее преимущество, хорошо играя с шайбой, в атаке против достаточно мощной команды. Мы пропустили в численном большинстве. Конечно, были расстроены. С «Динамо» тоже была хорошая игра, второй период был не лучше сегодняшнего с ЦСКА, но забить не удалось, выигрывать в основное или перевести в овертайм. А сегодня пошли голы, нам получалось забить, то, что не получалось в матче с Казанью и «Динамо». Поражение всегда чуть прибивают, а когда ты проигрываешь, ты цепляешься за голы.

— Нельзя не отметить Никиту Михайлиса. Он заработал 5 очков в матче с ЦСКА. Не все игроки имеют это в своем послужном списке.

— Очень хороший показатель. Я поблагодарил Никиту за матч. Но это, если грубо говорить, работа лидера команды — делать игры. Вот он сегодня ее сделал.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_barys_kommentarii_trenerov/
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Скабелка
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