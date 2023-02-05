Скабелка: «Работа лидера команды — делать игры. Вот Михайлис сегодня ее сделал»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:5 ОТ).
— Хочу поблагодарить команду, ребят. Насыщенный у нас календарь, с 3 по 5 сыграли 17 матчей, практически за месяц. Не все и всегда складывалось так, как мы хотели, но этот матч дорого стоит. В плане командной химии и всего остального. Очень рады этой победе, важные для нас три очка. Сейчас неплохо отдохнем, у нас хорошая пауза, 7 дней. И к концу регулярного чемпионата подготовимся.
— Смотрели вашу игру против «Автомобилиста» 24 декабря, вы там тоже по ходу всего матча отыгрывались и во флеш интервью сказали, что это было одна из ваших лучших игр, и болельщики также сказали. Сегодня похожая, получается, игра?
— Наверное, не совсем. Надо сказать, что ЦСКА — мощная команда и физически, и по мастерству. Конечно, не просто нам было сдерживать атаки, были ошибки. Здесь важно не то, на сколько ты ошибаешься, а насколько партнеры готовы исправлять эти ошибки. А там у нас все получалось, вся команда играла. Сегодня не могу сказать, что два периода были равные. Наверное, в третьем периоде мы взяли под контроль шайбу, перестали отбрасываться, стали интересно играть в атаке. Плюс, наш видео тренер нам помог засчитать шайбу, сразу после быстрого забитого гола. Это помогло нам отыграться и перевести игру в овертайм.
— Болельщики после игры говорили, что очень удивлены, после года Михайлиса. Вы сегодня увидели такие нотки в своей команде, которые Вас удивили, или ничего нового не было?
— Скажу так, мы очень хороший матч сыграли в Казани, если на ваш вопрос широко отвечать, и там мы пропустили нелепый год, имея хорошее преимущество, хорошо играя с шайбой, в атаке против достаточно мощной команды. Мы пропустили в численном большинстве. Конечно, были расстроены. С «Динамо» тоже была хорошая игра, второй период был не лучше сегодняшнего с ЦСКА, но забить не удалось, выигрывать в основное или перевести в овертайм. А сегодня пошли голы, нам получалось забить, то, что не получалось в матче с Казанью и «Динамо». Поражение всегда чуть прибивают, а когда ты проигрываешь, ты цепляешься за голы.
— Нельзя не отметить Никиту Михайлиса. Он заработал 5 очков в матче с ЦСКА. Не все игроки имеют это в своем послужном списке.
— Очень хороший показатель. Я поблагодарил Никиту за матч. Но это, если грубо говорить, работа лидера команды — делать игры. Вот он сегодня ее сделал.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -