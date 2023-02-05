Сергей Федоров: «Если бы мы не владели шайбой и соперник бы нас обыграл, то другая история»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:6 ОТ).
«Соперника с победой, в общем играли быстро, здорово, с шайбой, получилось забить. Мы первые два периода контролировали игру, были небольшие ошибки в зоне обороны, но до третьего периода, когда забили важный четвертей гол. Потом не смогли справиться с эмоциями, при трех голах мы контролировали шайбу в своей зоне, и отдали ее сопернику. А соперник завершил все эти моменты заброшенными шайбами. Последовал овертайм, а там все случилось так, как случилось. Позиционно немножко проиграли и получили ненужный гол.
Поэтому, в принципе, уже удалось кое-что посмотреть, почему нам забили и как, но это останется внутри нашей команды, внутри тренерского штаба. К сожалению, не смогли довести дело до победы, хотя имели все шансы. А так, ребята отработали, вели правильную игру, но индивидуально не сложилась концовка третьего периода.
Самое нездоровое, что мы владели шайбой, это расстраивает и огорчает. Если бы мы не владели шайбой и соперник бы нас обыграл, то другая история. Но когда мы владеем шайбой в своей зоне, смотрим вперед в поле, нападающие открыты и мы делаем ненужные телодвижения, теряем шайбу до нашей синей линии и получаем три гола ненужных. Ничего, разберем, это часть нашей программы, поэтому готовимся к следующей игре на выезде. Будет хороший тест для нас, я думаю, мы все поправим. И вернем тот хоккей, который приносит результат», — цитирует тренера сайт красно-синих.
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