В чем секрет «Торпедо»? Останется ли Ларионов? Live с генменеджером команды Гафуровым — в 13.00

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» расскажет о том, как нижегородцы влюбили в себя всех хоккейных болельщиков, какими секретами поделился с командой легендарный Игорь Ларионов и как сохранить в команде лидеров после яркого сезона.

Ведущие лайва — Иван Богун и Артур Хайруллин. Начало эфира — в 13.00.