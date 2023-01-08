Заварухин: «Важно одну победу одержать, и дальше пойдет все»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:2).

«Немножко вышли на первый период скованными. Нет равнодушных в раздевалке. Все хотим прервать эту неудачную серию. Соперник нас наказал за две ошибки во втором периоде. В третьем старались забить, но «не доели», не хватило чернового гола.

Причина поражений «Автомобилиста»? У нас все восемь игр, которые проиграли... Четыре игры проиграли в основное время. По буллитам или в овертайме — это никто не пишет. Пишут только, что команда проигрывает. Я это понимаю. Вопрос про нагрузки я не буду комментировать. Это останется внутри команды. Извиняюсь за это.

Я надеюсь, наши лидеры — Анатолий Голышев и Стефан Да Коста — подойдут в ближайшее время и помогут команде выйти из этой ситуации. Хорошая игра была в Челябинске. В игре, которую мы «Авангарду» проиграли 0:5, было неплохое движение, но не было реализации. Что-то не клеится, как в часах — какой-то механизм сломался в команде. Но ищем. Равнодушных нет, все хотят побеждать. Вот эти эмоции лишние — 14 минут удалений... Почти целый период играли в меньшинстве, но ребята ложились, ловили шайбу на себя. Мне не в чем упрекнуть их.

Через работу пройдет и эта серия. Все в наших руках. Важно одну победу одержать, и дальше пойдет все. Со стороны тренерского штаба нет никакой паники. Мы видим, что есть игра. Но я еще раз говорю: нужна одна победа», — цитирует тренера сайт КХЛ.