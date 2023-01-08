Мичков забил гол за «Сочи» в первом матче против СКА

Нападающий «Сочи» Матвечй Миков забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

18-летний форвард сравнял счет во втором периоде — 3:3.

Для Мичкова это уже 3-я шайба в нынешнем сезоне. Также в этом матче он сделал первую голевую передачу в сезоне.

Ранее СКА отдал молодого нападающего в аренду «Сочи» до конца сезона.