Мичков забил гол за «Сочи» в первом матче против СКА
Нападающий «Сочи» Матвечй Миков забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
18-летний форвард сравнял счет во втором периоде — 3:3.
Для Мичкова это уже 3-я шайба в нынешнем сезоне. Также в этом матче он сделал первую голевую передачу в сезоне.
Ранее СКА отдал молодого нападающего в аренду «Сочи» до конца сезона.
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|1 : 5
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|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|1 : 3
|8.01
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|
Авангард – Автомобилист
|2 : 1
|8.01
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|
Металлург – Сал. Юлаев
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|8.01
|14:30
|
Трактор – ЦСКА
|1 : 2
|8.01
|17:00
|
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|8.01
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|
Нефтехимик – Витязь
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|
Северсталь – Куньлунь
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|17:00
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Сочи – СКА
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