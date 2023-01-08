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Сегодня, 08:30

КХЛ: «Авангард» — «Автомобилист», «Металлург» — «Салават Юлаев» и другие матчи 8 января

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«Авангард» сыграет против «Автомобилиста».
Фото ХК «Авангард»
Регулярный чемпионат КХЛ.

8 января, воскресенье

10.00 (мск) «Адмирал» — «Барыс»

13.00 «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

14.00 «Авангард» — «Автомобилист»

14.30 «Металлург» — «Салават Юлаев»

14.30 «Трактор» — ЦСКА

17.00 «Локомотив» — «Спартак»

17.00 «Нефтехимик» — «Витязь»

17.00 «Северсталь» — «Куньлунь»

17.00 «Сочи» — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Торпедо 47 30 17 63
5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Сибирь 49 29 20 61
4 Авангард 47 28 19 60
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 47 21 26 45
Результаты / календарь
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
8.01 10:00
Адмирал – Барыс
 - : -
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 - : -
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
 - : -
8.01 17:00
Локомотив – Спартак
 - : -
8.01 17:00
Нефтехимик – Витязь
 - : -
8.01 17:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
8.01 17:00
Сочи – СКА
 - : -
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