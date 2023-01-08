КХЛ: «Авангард» — «Автомобилист», «Металлург» — «Салават Юлаев» и другие матчи 8 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

8 января, воскресенье

10.00 (мск) «Адмирал» — «Барыс»

13.00 «Динамо» (Москва) — «Торпедо»

14.00 «Авангард» — «Автомобилист»

14.30 «Металлург» — «Салават Юлаев»

14.30 «Трактор» — ЦСКА

17.00 «Локомотив» — «Спартак»

17.00 «Нефтехимик» — «Витязь»

17.00 «Северсталь» — «Куньлунь»

17.00 «Сочи» — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут