Заварухин доволен игрой «Автомобилиста» в начале матча с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил игру команды в пятом матче с «Металлургом» (6:3) в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошее начало матча, забили хорошие голы. Поведя в начале матча, где-то стали играть неправильно, допускали ошибки, особенно во втором периоде. Магнитогорск — мастеровитая команда, нас наказала. Здорово, что третий период сыграли по заданию, от обороны. Беспокойство при 3:5? Конечно, беспокоюсь за результат матча с первых минут, даже при счете 5:0 или 5:1. Мастеровитая команда против нас, там ребята тоже переживают за результат, может, из-за этого пошли ошибки», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

Счет в серии до четырех побед 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч между командами пройдет 12 марта в Магнитогорске.