Главный тренер «Авангарда» Рябыкин рассказал, когда к команде присоединятся легионеры

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопросы об иностранных игроках перед началом предсезонных сборов.

— Когда ждать в команде Рида Буше, Корбэна Найта и Алекса Броадхерста?

— Надеемся, Буше и Броадхерст будут уже скоро. Небольшая заминка с визами. Вы знаете, какая сейчас ситуация. Ждем. Корбэн приедет 1 августа в Сочи.

— Про Алекса мало информации. Можете рассказать, что он за хоккеист с тренерской точки зрения?

— У нас по нему достаточно информации. Это добротный центральный, который может сыграть и в атаке, и в обороне. Хорош на вбрасываниях. Двусторонне развитый нападающий.

— Отсутствующие легионеры занимаются по индивидуальной программе или по предложенной вами?

— Им, как и всем русским ребятам, высылалась программа на лето. Они должны были ее выполнять. Я не могу контролировать, по какой программе они занимаются. Им точно ее высылали. Что они делали, пока не могу сказать. Приедут — спрошу.