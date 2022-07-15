Рябыкин: «Если система Хартли приносит результат, мы будем ее придерживаться»
Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопросы журналистов перед началом предсезонных сборов.
— Город соскучился по хоккею, — сказал Рябыкин. — Мы соскучились по городу и болельщикам. Сезон предстоит нелегкий, будет больше переездов. Надеюсь, болельщики дадут нам дополнительный импульс и силы. Мы очень рады вернуться.
— Есть ли вероятность, что в новом сезоне будет целое звено из «Омских Крыльев»?
— У нас есть полтора месяца до начала сезона. Мы всем ребятам дадим шанс. Кто им воспользуется, зависит только от них и от того, как они себя проявят. Не могу сейчас говорить, что у нас будет молодежное звено. Встречался с каждым игроком отдельно. Всем объяснил свои требования. Все в их руках.
— Как вы относитесь к тому, что сезон, возможно, придется начать на выезде?
— Давайте дождемся календаря. Не будем гадать о количестве матчей. Да, это будет тяжело, но у нас нет другого выхода.
— Есть ли сейчас травмы в команде? Возможны ли еще новички?
— Предсезонные сборы не обходятся без травм. На данный момент с микротравмой Телегин. И с прошлого сезона травмирован Дергачев. Он на подходе, ждем его возвращения. По второму вопросу: да, мы будем смотреть, какие позиции можем усилить. До последнего дня заявок всегда есть шанс кого-то приобрести.
— Можете описать, в какой хоккей будет играть «Авангард» под вашим руководством?
— Не думаю, что надо сильно менять систему Боба Хартли. Если она приносит результат, мы будем ее придерживаться. Но внесем некоторые корректировки, которые я вижу. Постараемся больше развязать руки нападающим в атаке. Но в обороне и средней зоне мы будем спрашивать со всех.
«Авангард» занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и в 1/4 финала плей-офф уступил «Металлургу» со счетом в серии 3-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4