Рябыкин: «Если система Хартли приносит результат, мы будем ее придерживаться»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопросы журналистов перед началом предсезонных сборов.

— Город соскучился по хоккею, — сказал Рябыкин. — Мы соскучились по городу и болельщикам. Сезон предстоит нелегкий, будет больше переездов. Надеюсь, болельщики дадут нам дополнительный импульс и силы. Мы очень рады вернуться.

— Есть ли вероятность, что в новом сезоне будет целое звено из «Омских Крыльев»?

— У нас есть полтора месяца до начала сезона. Мы всем ребятам дадим шанс. Кто им воспользуется, зависит только от них и от того, как они себя проявят. Не могу сейчас говорить, что у нас будет молодежное звено. Встречался с каждым игроком отдельно. Всем объяснил свои требования. Все в их руках.

— Как вы относитесь к тому, что сезон, возможно, придется начать на выезде?

— Давайте дождемся календаря. Не будем гадать о количестве матчей. Да, это будет тяжело, но у нас нет другого выхода.

— Есть ли сейчас травмы в команде? Возможны ли еще новички?

— Предсезонные сборы не обходятся без травм. На данный момент с микротравмой Телегин. И с прошлого сезона травмирован Дергачев. Он на подходе, ждем его возвращения. По второму вопросу: да, мы будем смотреть, какие позиции можем усилить. До последнего дня заявок всегда есть шанс кого-то приобрести.

— Можете описать, в какой хоккей будет играть «Авангард» под вашим руководством?

— Не думаю, что надо сильно менять систему Боба Хартли. Если она приносит результат, мы будем ее придерживаться. Но внесем некоторые корректировки, которые я вижу. Постараемся больше развязать руки нападающим в атаке. Но в обороне и средней зоне мы будем спрашивать со всех.

«Авангард» занял пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и в 1/4 финала плей-офф уступил «Металлургу» со счетом в серии 3-4.