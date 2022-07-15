Рябыкин — о хоккее «Авангарда»: «Верю, что с тремя игровыми звеньями легче побеждать»

Главный тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, как изменится стиль команды в новом сезоне.

«Мы немного изменили подход к комплектованию команды. Вы заметили, что у нас три игровых звена. У нас будет звено, которое нацелено на оборону и будет выходить против лидеров соперников. Я верю, что с тремя игровыми звеньями легче побеждать, чем с двумя игровыми и двумя сдерживающими», — сказал Рябыкин.

В минувшем плей-офф «Авангард» дошел до полуфинала Восточной конференции, в котором уступил «Метталлургу» со счетом 3-4 в серии.