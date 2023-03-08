Кравец о победе над «Сибирью»: «Лучше сыграли, чем накануне, но не идеально»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Сибирью» (4:1, 3-1) в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Мы начали хорошо, повели, но потом были удаления, которые могли сломать игру. Во втором периоде не могу сказать, что мы сыграли намного лучше, чем вчера, но лучше. Третий был образцовым по построению обороны, пятерки ходили вверх и вниз. «Сибирь» атаковала, мы на контратаке добились результата.

Лучше сыграли, чем накануне, но не идеально. С такими мастерами мы должны лучше играть в атаке, не отбрасываться. Мы всегда делаем акцент на быстрых передачах. Просто так выбрасывать не надо. Вряд ли я спокоен на счет того, что мы мало бросаем. Конечно, хотел бы больше бросков. Но радует, что многие из них качественные», — приводит слова Кравеца сайт лиги.

Пятый матч серии между «Сибирью» и «Авангардом» состоится 10 марта в Омске.