Свечников подпишет контракт с «Ак Барсом» на два года и получит около 90 миллионов рублей

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Евгений Свечников продолжит карьеру в «Ак Барсе».

По данным издания «БИЗНЕС Online», 26-летний россиянин подпишет контракт с казанским клубом на два года, по которому заработает около 90 миллионов рублей. В первый год зарплата хоккеиста составит 40 миллионов рублей, во второй год — около 45 миллионов рублей.

Свечников с 2011 года находился в системе «Ак Барса» и дебютировал за команду в 2013 году. После сезона-2013/14 он покинул Россию и отправился в Северную Америку.

Форвард выступал в Северной Америке с 2014 года, он был выбран «Детройтом» под 19-м номером драфта НХЛ-2015 Также он выступал за «Виннипег» и «Сан-Хосе».

В сезоне-2022/23 Свечников набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ. После завершения сезона хоккеист стал неограниченно свободным агентом.