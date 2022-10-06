Разин — о штрафе Ротенберга: «Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея»

Главный тренер Андрей Разин в своем Telegram-канале пошутил о штрафе, который получил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал главного тренера СКА денежным штрафом в размере 300 тысяч рублей.

«Прочитал, что Роман Борисыч поддержал мой флешмоб: отдай 300 тысяч на развитие нашего хоккея!

Предлагаю передать эстафету Андрею Алексеевичу Мартемьянову. Тю-тю-тю-тю каждый может сказать, а вот на 300 тысяч «бахнуть» могут единицы!

Кто еще из тренеров готов поддержать хоккей из собственного кармана?!» — написал Разин.