Главный тренер «Спартака» Миронов: «СКА выглядит намного сильнее физически»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от СКА (1:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошая игра, соперник держал очень хороший темп все 60 минут. В начале игры еще успевали за соперником, но в конце второго они уже полностью перехватили инициативу. Физически СКА выглядит намного сильнее, что сейчас об этом говорить? Матч уже сыгран, надо делать правильные выводы, анализировать, разговаривать с ребятами и готовиться дальше», — цитирует пресс-служба КХЛ Миронова.

«Спартак» с 17 очками в 15 матчах занимает 5-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче московский клуб сыграет на выезде против «Северстали» 7 октября.