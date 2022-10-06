КХЛ, матчи 6 октября: «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу», «Автомобилист» победил «Ак Барс»

Матчи регулярного чемпионата КХЛ 6 октября. «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу», «Ак Барс» уступил «Автомобилисту» и другие противостояния.

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Алтыбармакян — 2 (Феоктистов, Попугаев), 3:57 — 0:1. Лихачев — 6 (Минаев), 6:36 — 1:1. Балдаев — 1 (Слепец, Коротких), 15:37 — 2:1. Аляев — 1 (Руденков, Кейлоф), 29:43 — 3:1. Тянулин — 3 (бол., Зоркин), 47:37 — 3:2. Петьков — 4 (Гараев), 48:09 — 3:3. Аляев — 2 (бол., Лихачев, Николишин), 55:23 — 4:3.

Вратари: Аликин — Мельничук (59:05).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 42 (18+15+9) — 32 (4+10+18).

Судьи: Наумов, Фатеев.

6 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 3211 зрителей.

«Адмирал» (Владивосток) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Березкин — 1 (Алексеев), 17:54 — 0:1. Гареев — 2 (Чебыкин), 31:32 — 1:1. Шулак — 5 (Уильямс, Файзуллин), 37:56 — 2:1. Елесин — 2 (Алексеев, Иванов), 44:30 — 2:2.

Победный буллит: Чебыкин.

Вратари: Серебряков — Бочаров.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 21 (10+6+4+1) — 34 (8+6+18+2).

Судьи: Бондарь, Раводин.

6 октября. Владивосток. Фетисов Арена. 2087 зрителей.

«Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Светлаков — 1 (Дитц, Слепышев), 14:55 — 0:1. Плотников — 6 (Юртайкин, Сергеев), 31:12 — 0:2. Абрамов — 5 (Киселевич, Светлаков), 56:48 — 0:3.

Вратари: Костин — Рейдеборн.

Штраф: 8 — 16.

Броски: 20 (6+6+8) — 21 (7+9+5).

Судьи: Оленин, Юдаков.

6 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Хмелевский — 7 (бол., Мерфи, Мухамадуллин), 2:12 — 1:0. Коледов — 2 (бол., Науменков, Шмелев), 7:14 — 2:0. Майе — 9, 8:45 — 2:1. Коростелев — 3 (бол., Яковлев), 13:52 — 2:2. Керран — 2 (Чибисов, Фисенко), 56:41 — 2:3.

Вратари: Кареев (57:51) — Паскуале.

Штраф: 27 — 10.

Броски: 35 (9+15+11) — 26 (12+5+9).

Судьи: Бирин, Щенев.

6 октября. Уфа. Уфа-Арена. 6564 зрителя.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Барыс» (Астана) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Ларионов — 4 (Конюшков, Ян), 11:42 — 1:0. Петухов — 4 (Мищенко), 45:20 — 1:1. Коваленко — 3 (М.С. Федотов, Венгрыжановский), 57:19 — 2:1. Ян — 6 (п.в.), 58:12 — 3:1.

Вратари: Гуска — Бояркин (58:08 — 58:12).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (12+12+16) — 32 (10+5+17).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

6 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5370 зрителей.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Москва) — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Петрищев — 1 (Лещенко, Шафигуллин), 5:04 — 1:0. О`Делл — 9 (Рашевский), 12:03 — 1:1. Каблуков — 1 (Арт.А. Волков, Джиошвили), 27:31 — 1:2. Лещенко — 5 (Е.А. Попов, Шафигуллин), 35:50 — 2:2.

Победный буллит: Назаров.

Вратари: Гарипов — Коновалов (63:27 — 63:36, 64:17).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 26 (11+10+4+1) — 42 (15+12+10+5).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

6 октября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2438 зрителей.

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Романцев — 3 (Мэйсек), 32:31 — 0:1. Сафонов — 4 (бол., Шипачев, Войнов), 54:24 — 1:1. Романцев — 4 (Ли), 64:24 — 1:2.

Вратари: Мифтахов — Бобков.

Штраф: 33 — 12.

Броски: 46 (10+11+21+4) — 30 (10+9+7+4).

Судьи: Гамалей, Кочетов.

6 октября. Казань. Татнефть-Арена. 6435 зрителей.

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