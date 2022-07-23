Главный тренер «Северстали» Андрей Рази перед стартом сезона-2022/23 в своем Telegram-канале опубликовал обращение к хоккеистам и болельщикам.

«В самом начале хотел сказать, что вы стали ближе на целый год к пенсии. А сколько у нас пенсия у хоккеистов? Ноль. Не тратьте своё время, оно у вас золотое, берегите его. Каждый день в копилочку себе записывайте, чтобы потом не жалеть. Сезон длинный. 68 матчей — такого ещё не было, всего одна пауза. Играть, я надеюсь, будут все», — сказал Разин.

В сезоне-2021/22 «Северсталь» провела 49 матчей регулярного чемпионата и заняла пятое место в Западной конференции. В плей-офф команда играла с «Динамо», но вылетела после семи матчей.