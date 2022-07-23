Рид Буше прилетел в Омск и присоединился к «Авангарду»

Нападающий Рид Буше прилетел в Омск, сообщает пресс-служба «Авангарда».

28-летний американец присоединился к команде для подготовки к сезону-2022/23.

В июне 2022 года Буше подписал контракт с «Авангардом» на один год. Он уже выступал за омичей в сезоне-2020/21 и стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды.

В феврале 2022 года хоккеист признался в изнасиловании несовершеннолетней в 2011 году. Хоккеиста приговорили к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно. Ярославский «Локомотив», за который нападающий выступал в прошлом сезоне, объявил о досрочном прекращении сотрудничества с игроком.