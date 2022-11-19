Епанчинцев: «Радует, что Лихачев уже тренируется в общей группе»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Хороший «плей-оффный» матч. Мы понимали важность матча. Быстро среагировали на пропущенный гол. Забили второй гол, повели в счете, и радует то, что правильно сыграли больше вторым номером. Понимали, что особенно в третьем периоде соперник будет более активный и перешли в три звена. Выстояли, грамотно оборонялись, здорово сыграл наш вратарь, и мы победили.

— Когда ждать Лихачева?

— Он уже начал заниматься, но не на 100 процентов готов. Так что ждем. Форсировать не будем, когда человек будет готов, тогда и сыграет уже. Радует то, что он уже тренируется в общей группе.

— Сергей Дубакин в «Сибири» был нападающим третьего-четвертого звена. У вас он в большинстве играет и забивает. Вы когда его брали, знали про эти плюсы, или это был сюрприз?

— Нет, это не было сюрпризом. Мы знали его возможности по молодежному хоккею. Там он выходил в большинстве, много забивал. Понимали, что пробиться в те два звена в «Сибири», где играют большинство, тяжеловато будет молодому парню. Наша же стратегия — доверять молодым.