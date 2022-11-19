Скабелка — о поражении от «Амура»: «Этот матч был для нас достаточно важным. Это доносили и до ребят»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (1:3).
— Не получилось то, что мы задумали. Этот матч был для нас достаточно важным. Это доносили и до ребят. Важный матч для понимания, где мы. Съездили в поездку, достаточно хорошую, три игры с сильными соперниками. Но чтобы двигаться вперед к тем целям, которые у нас есть, мы должны играть немного по-другому. Мы разочарованы, сильно разочарованы. Важно восстановиться. Впереди серьезные матчи, готовимся к ним.
— Сегодня вернулся Никита Михайлис, было удивительно увидеть в первом звене его, Ансара Шайхмедденова и Кирилла Савицкого, как, по-вашему, состоялся их дебют?
— У нас из-за повреждения выпал Кайыржан. В поездке мы нашли сочетание для того, чтобы сыграть в полные четыре звена. Сегодня пришлось немного поменять. У Никиты первый матч, давно не играл. Не просто не играл, даже клюшку не держал столько времени. Физически он хорошо готов. Ему нужно набрать игровую кондицию. Ансар тоже прогрессирует, он молодец.
— Показалось, что от легионеров и от бригады большинства не было нацеленности в плане бросков, много лишних передач, на ваш взгляд, была ли эта проблема сегодня?
— Есть сегодня моменты, их немного, которые можно занести в актив. Один из них — игра в большинстве, как мне кажется, нам удалось найти сочетания. Сегодня как раз не было много лишних передач, как это было раньше. Не смогли забить. У того же Линдена были моменты, сколько ему Никита отдавал на дальнюю. Это были броски, а не обратные передачи. Создали хорошие моменты — один забили.
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|19.11
|13:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 1 ОТ
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|14:00
|
Барыс – Амур
|1 : 3
|19.11
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|
Сал. Юлаев – Сибирь
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Трактор – Металлург
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Нефтехимик – СКА
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