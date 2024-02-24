Билялетдинов — о Дыняке: «Никита молодец, у него мужской характер»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Амуром» (4:2).
«Игра неплохая получилась для нас, в том числе в плане подготовки к плей-офф. Первый период непонятный был, а вот второй уже очень хороший, забивали. Беспокоит большинство, много времени было, но не сработали. А так в целом команда показала себя хорошо. Одни забивают — значит другие пропускают, только каждый соперник создает сложности. Мы играем так, чтобы создавать голевые ситуации.
Галиев молодец, в последних играх он хорошо играет. Ему не везло, но сегодня он заслуживает того, что забил. Первая шайба хорошая была, будем надеяться покажет себя в плей-офф. Он спокойный парень, повторюсь в последних матчах играет хорошо, надежно, правильные решения принимает.
Драка Дыняка? Никита молодец, мужской характер у него, он порядочный, честный парень. Ничего удивительного с его стороны. Юдину дали возможность отдохнуть. Про возвращение Радулова пока не знаю. Яшкин? То же самое», — сказал Билялетдинов.
«Ак Барс» вынужденно играет до конца регулярного чемпионата в Дворце спорта на Московской 1966 года постройки. «Татнефть Арена» занята Играми будущего.
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