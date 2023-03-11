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Сегодня, 23:04

Билялетдинов - о выходе в полуфинал конференции: «Первый раунд всегда самый сложный»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ после победы в матче с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2).

 
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«Понимали, что игра будет сама по себе сложной, готовились и даже, может быть, чуть-чуть были зажатые. Хотелось бы, чтобы начало было лучше, как обычно мы начинаем первый период. Но не получилось, соперник очень здорово играл. Должен сказать, что все эти матчи были боевые, команды по-настоящему сражались. Я считаю, что мы сработали, эта серия позволила нам увидеть недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть.

Первый раунд всегда сложный и самый опасный, все серьезно готовятся. И дальше будет непросто, но первый, как правило, довольно сложный. Судя по тому, как складывалась серия между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» (4-2), никакого удивления нет. Хотя я думал, что Уфа сможет выиграть, и будет седьмая игра. Но этого не произошло», — приводит слова Билялетдинова сайт лиги.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
1. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
0 - 0
3 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
3 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
0 - 0
3 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
3 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
0 - 0
3 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
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4 - 2
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4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
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11.03 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 3 : 2
11.03 17:00
Нефтехимик – Ак Барс
 2 : 4
11.03 17:10
Динамо Мн – СКА
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