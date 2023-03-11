Билялетдинов - о выходе в полуфинал конференции: «Первый раунд всегда самый сложный»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал выход во второй раунд плей-офф КХЛ после победы в матче с «Нефтехимиком» (4:2, 4-2).

«Понимали, что игра будет сама по себе сложной, готовились и даже, может быть, чуть-чуть были зажатые. Хотелось бы, чтобы начало было лучше, как обычно мы начинаем первый период. Но не получилось, соперник очень здорово играл. Должен сказать, что все эти матчи были боевые, команды по-настоящему сражались. Я считаю, что мы сработали, эта серия позволила нам увидеть недостатки, которые нужно исправлять, они у нас есть.

Первый раунд всегда сложный и самый опасный, все серьезно готовятся. И дальше будет непросто, но первый, как правило, довольно сложный. Судя по тому, как складывалась серия между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» (4-2), никакого удивления нет. Хотя я думал, что Уфа сможет выиграть, и будет седьмая игра. Но этого не произошло», — приводит слова Билялетдинова сайт лиги.