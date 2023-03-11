«Ак Барс» хорошо помучился с менее именитым соседом. Теперь казанцы полетят на Дальний Восток
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 2 (Камара, Шафигуллин), 0:42 — 1:0. Панюков — 1 (Семенов, Галиев), 1:02 — 1:1. Чивилев — 3 (Кизимов, Сидоров), 33:05 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров, Евсеев), 43:49 — 2:2. Кагарлицкий — 3 (Радулов, Билялов), 50:26 — 2:3. Воронков — 4 (мен., п.в.), 57:57 — 2:4.
Вратари: Тихомиров (57:02 — 57:57, 58:39) — Билялов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (13+10+8) — 29 (8+8+13).
Судьи: Наумов, Юдаков.
11 марта. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена». 4653 зрителя.
Счет в серии: 2-4.
«Нефтехимик» начал удивлять в плей-офф с первой игры, когда в гостях в овертайме одолел «Ак Барс». Казанцам удалось выиграть два матча подряд, но нижнекамцы сравняли счет дома. Затащить серию в седьмой матч было вполне реально.
Начало матча выдалось огненным. Вернувшийся в состав канадский нападающий «Нефтехимика» Камара сделал остроумную передачу на Галимова, которого оставили одного на пятаке.
Не успели порадоваться в Нижнекамске, как гости уже сравняли счет. Семенов вывел на бросок Панюкова, и казахстанский форвард записал на свой счет первый гол в этом плей-офф.
Во втором периоде нижнекамцы вышли вперед: диагональ Кизимова в касание замкнул Андрей Чивилев.
Константин Лучевников в прошлом сезоне получил шанс закрепиться в главной команде, но с приходом Олега Знарка практически не подпускался к «Ак Барсу». Билялетдинову сразу понравился дисциплинированный и грамотно действующий в обороне игрок. В итоге Лучевников играет в плей-офф и в 27 лет забил свой первый гол в КХЛ. Да какой важный!
Преимущество хозяев в шестой игре было заметным, но сказалось превосходство гостей в классе. Лучший игрок казанцев в серии Дмитрий Кагарлицкий сам решил исход матча, классно раскачав защитника и точно бросив в дальний угол.
«Ак Барс» все-таки идет дальше, но «Нефтехимик» заслужил только похвалы. Нижнекамцы весь сезон играли в яркий и агрессивный хоккей, и будь в команде надежный вратарь и еще пара мастеров атаки, сенсация бы наверняка состоялась.
Соперником казанцев в следующем раунде станет «Адмирал», сенсационно одолевший в шести играх «Салавата Юлаева».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|11.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|3 : 2
|11.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|2 : 4
|11.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 4