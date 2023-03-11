Леонтьев: «Если бы «Нефтехимик» использовал моменты, наверное, был бы чемпионом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал вылет команды из плей-офф КХЛ после поражения в шестой встрече первого раунда с «Ак Барсом» (2:4, 2-4).

«Все решают детали — где-то надо поймать на себя, где-то нужно добежать, где-то — не удалиться, и из этого соткана вся игра. Хороший праздник хоккея в этом году был, парни — просто герои: со дна поднялись после 10 поражений подряд на старте. Дали такую фору соперникам, но попали в плей-офф, очень тяжело было это сделать.

«Ак Барс» — помастеровитее, посильнее индивидуально. Борьбу мы навязали, системная была работа, неплохая игра — неслучайно мы дошли до шестого матча. Конечно, если бы мы использовали хотя бы половину созданных моментов, то, наверное, чемпионами бы были. Есть над чем работать, есть с кем продолжать на следующий сезон, есть костяк команды, который останется», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.