Зинэтула Билялетдинов: «Не видели серьезных проблем, но концовка была неудачной»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата против «Сибири» (3:4 ОТ).
— Откровенно говоря, не тот результат, который мы планировали. В игре никаких серьезных проблем мы не видели, может быть, в начале второго периода соперник здорово закрыл нас в зоне, создал несколько серьезных моментов. Но и у нас во втором периоде были моменты. В третьем периоде, я считаю, никаких проблем не было, но, к сожалению, концовка была неудачная.
— Что произошло в концовке все-таки? Дисциплина подвела или отсутствие концентрации?
— Дисциплина тоже подвела, безусловно. Потому что два удаления получили в серьезные моменты, не случайно мы пропустили две шайбы.
— Две последние шайбы были вратарскими?
— Здесь нельзя винить вратаря, была общая ошибка, нужно разбираться самим.
— Не было подавленности у команды в начале овертайма из-за упущенной проблемы?
— Нет, мы вышли выигрывать матч, никакой подавленности.
— Михаил Глухов недавно восстановился, но сейчас выпал из состава. Что с ним?
— Ничего нет, слава богу, с ним все в порядке. Просто отдохнуть дали.
— Артем Лукоянов мог сегодня забивать и три шайбы, Василий Токранов хорошо сыграл в Новосибирске. Есть понимание, благодаря чему возрастные игроки стали так играть?
— Я бы не говорил, возрастные они или не возрастные. Это командные ребята, которые выполняют свою работу, свое игровое задание. Если забивают и добиваются результата, это приятно.
— Отличалась ли эта «Сибирь» от той, с которой вы играли на выезде? У них была пятидневная пауза.
— Я думаю, немножко было видно, что они посвежее. Команда провела большой объем работы, это ощущалось.
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