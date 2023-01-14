Лукоянов: «Тяжело проигрывать такие матчи»
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:4 ОТ).
— Тяжело проигрывать такие матчи. Может быть, третий пропущенный гол стал определяющим.
— Сегодня вы забросили свою первую шайбу в этом сезоне, какие ощущения?
— Никаких, мы проиграли. Гол шел в копилку команды для победы, но не помогло. Было бы радостнее, если сегодня победили.
— Команда вела в счете 3:1, но уступила. В чем видите причину?
— Можно многое сказать, но оставим это в раздевалке. У нас отличная команда, опытный тренерский штаб, тренеры подскажут, что нам следует поправить, чтобы такого больше не повторилось.
Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23118
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|51
|39
|12
|82
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|64
|6
|Витязь
|50
|23
|27
|54
|7
|Спартак
|51
|22
|29
|51
|8
|Северсталь
|50
|20
|30
|51
|9
|Динамо Мн
|51
|19
|32
|49
|10
|Куньлунь
|51
|18
|33
|41
|11
|Сочи
|50
|6
|44
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Сибирь
|51
|30
|21
|64
|3
|Металлург
|50
|28
|22
|63
|4
|Сал. Юлаев
|50
|27
|23
|63
|5
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|6
|Ак Барс
|50
|26
|24
|60
|7
|Адмирал
|51
|27
|24
|59
|8
|Трактор
|51
|22
|29
|50
|9
|Нефтехимик
|50
|23
|27
|49
|10
|Барыс
|52
|22
|30
|48
|11
|Амур
|49
|21
|28
|48
Результаты / календарь
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
|15.01
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
|
Спартак – Куньлунь
|- : -
|15.01
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
Новости