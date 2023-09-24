Билялетдинов — о «Зеленом Дерби: «Игры с Уфой всегда непростые и боевые. Команды отдаются полностью»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:2).

— Игра была неплохая, может даже хорошая. Ребята с хорошим настроением действовали, правильно, моменты создавали. Единственное — это удаления наши... Есть вопросы, над которыми мы работаем, и удаления — один из них. В игре всякое может быть, но в целом сыграли хорошо. А третий период пошел с удаления, пропустили, изменилась ситуация. Играть в меньшинстве каждый раз и не пропускать сложно. Главное, что ребята правильно играли, ловили шайбу на себя. По большому счету винить их я вряд ли в чем-то могу. Но это нормальное явление, никуда не денешься.

У нас игры с Уфой всегда непростые бывают, боевые. Эмоции иногда перехлестывают, но в целом приятно играть, когда команды полностью отдаются. В таких играх это всегда, так что только положительные впечатления.

Про Билялова пока не знаю, насколько серьезная травма. Посмотрим, пока не могу ответить, кто будет играть в воротах. Перерыв пять дней был после последнего матча, было время отдохнуть. Тимур хорошо сегодня работал. Радулов, Семенов и Галиев неплохо играют вместе, выполняют все, что им говорят. Они играют по той системе, по которой мы работаем, так что меня их игра устраивает, — сказал Билялетдинов.

Казанский клуб одержал пятую победу в шести последних матчах.