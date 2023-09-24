Козлов — о поражении в «Зеленом Дерби»: «Наши неправильные решения помогали «Ак Барсу» контролировать шайбу»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4)
— В первом периоде соперник забил гол в большинстве. А у нас было много потерь на синей линии, что не позволяло нам входить спокойно в зону, были проблемы в этом компоненте игры. Кроме того, мы столкнулись со сложностями при выходе из-под давления. Затем попытались вернуться в игру, перешли на два звена. В третьем периоде вернулись в игру, появилась страсть, спортивная злость, но немного не хватило. Еще и потеряли защитника из-за травмы...
Фактор свежести, конечно, сказывается, но наши неправильные решения при выходе из зоны позволяли «Ак Барсу» контролировать шайбу. Мы возвращали инициативу сопернику. Необходимо самим правильно играть, особенно с такими качественными командами. «Ак Барс» живет за счет хороших качественных контратак и контроля. На вбрасывании «Ак Барс» также нас переиграл. Персональной установки по звену Шипачева у меня не было. Уверенная игра Динара Хафизуллина? Конечно, сыграло свою роль и то, что он выходил против своей команды, но и в целом он мастеровитый игрок.
Молодые игроки ошибаются, но если их наказывать и бить по рукам каждый раз они вообще уверенность потеряют. С нашими травмами сейчас каждый игрок на счету, к тому же впереди дома важные матчи. Панин и Науменков выбыли на несколько недель. Александр Самонов приболел, не взяли его в поездку. Канадец Джошуа Ливо пока в процессе оформления визы. Мы надеемся в начале октября он присоединится к нам, а дальше посмотрим в каком он состоянии и когда сможет помочь клубу, — сказал Козлов.
Канадец Ливо перешел в уфимский клуб на прошлой неделе.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|10
|8
|2
|16
|2
|Торпедо
|9
|7
|2
|15
|3
|Спартак
|10
|6
|4
|13
|4
|Сочи
|9
|6
|3
|12
|5
|Локомотив
|9
|6
|3
|12
|6
|Куньлунь РС
|11
|5
|6
|10
|7
|ЦСКА
|10
|4
|6
|9
|8
|Северсталь
|8
|4
|4
|9
|9
|СКА
|9
|4
|5
|8
|10
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|7
|11
|Витязь
|10
|1
|9
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|2
|Ак Барс
|9
|7
|2
|14
|3
|Лада
|10
|6
|4
|13
|4
|Автомобилист
|10
|5
|5
|12
|5
|Авангард
|8
|5
|3
|11
|6
|Сибирь
|9
|5
|4
|11
|7
|Сал. Юлаев
|9
|5
|4
|10
|8
|Трактор
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|9
|3
|6
|8
|10
|Барыс
|9
|2
|7
|7
|11
|Адмирал
|8
|2
|6
|6
|12
|Нефтехимик
|9
|2
|7
|5
|24.09
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|4 : 2
|24.09
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|3 : 4