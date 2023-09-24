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Сегодня, 20:15

Козлов — о поражении в «Зеленом Дерби»: «Наши неправильные решения помогали «Ак Барсу» контролировать шайбу»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:4)

— В первом периоде соперник забил гол в большинстве. А у нас было много потерь на синей линии, что не позволяло нам входить спокойно в зону, были проблемы в этом компоненте игры. Кроме того, мы столкнулись со сложностями при выходе из-под давления. Затем попытались вернуться в игру, перешли на два звена. В третьем периоде вернулись в игру, появилась страсть, спортивная злость, но немного не хватило. Еще и потеряли защитника из-за травмы...

Фактор свежести, конечно, сказывается, но наши неправильные решения при выходе из зоны позволяли «Ак Барсу» контролировать шайбу. Мы возвращали инициативу сопернику. Необходимо самим правильно играть, особенно с такими качественными командами. «Ак Барс» живет за счет хороших качественных контратак и контроля. На вбрасывании «Ак Барс» также нас переиграл. Персональной установки по звену Шипачева у меня не было. Уверенная игра Динара Хафизуллина? Конечно, сыграло свою роль и то, что он выходил против своей команды, но и в целом он мастеровитый игрок.

Молодые игроки ошибаются, но если их наказывать и бить по рукам каждый раз они вообще уверенность потеряют. С нашими травмами сейчас каждый игрок на счету, к тому же впереди дома важные матчи. Панин и Науменков выбыли на несколько недель. Александр Самонов приболел, не взяли его в поездку. Канадец Джошуа Ливо пока в процессе оформления визы. Мы надеемся в начале октября он присоединится к нам, а дальше посмотрим в каком он состоянии и когда сможет помочь клубу, — сказал Козлов.

Канадец Ливо перешел в уфимский клуб на прошлой неделе.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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