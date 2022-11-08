Знарок проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок проводит 700-й матч в КХЛ на посту наставника, сообщает пресс-служба лиги.
8 октября казанская команда на выезде играет против «Нефтехимика», после первого периода счет в матче 1:1. Эта игра стала 700-й для 59-летнего специалиста.
Ранее в КХЛ Знарок тренировал московское «Динамо», СКА и «Спартак».
Знарок занимает третье место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей в лиге. На первом месте Дмитрий Квартальнов — 809 матчей.
Лидеры по количеству матчей в КХЛ:
1. Дмитрий Квартальнов — 809
2. Владимир Крикунов — 722
3. Олег Знарок — 700
4. Андрей Назаров — 647
5. Зинэтула Билялетдинов — 581.
Источник: khl
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|28
|13
|15
|32
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|27
|10
|17
|26
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|26
|16
|10
|34
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|26
|12
|14
|28
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|28
|12
|16
|25
|10
|Амур
|26
|9
|17
|22
|11
|Нефтехимик
|26
|10
|16
|21
Результаты / календарь
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
|8.11
|12:00
|
Амур – Динамо М
|2 : 1
|8.11
|12:30
|
Адмирал – СКА
|3 : 1
|8.11
|16:30
|
Барыс – Витязь
|2 : 3
|8.11
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|8.11
|19:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
Новости