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Сегодня, 19:53

Знарок проводит 700-й матч в КХЛ в качестве главного тренера

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олег Знарок.
Фото ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок проводит 700-й матч в КХЛ на посту наставника, сообщает пресс-служба лиги.

8 октября казанская команда на выезде играет против «Нефтехимика», после первого периода счет в матче 1:1. Эта игра стала 700-й для 59-летнего специалиста.

Ранее в КХЛ Знарок тренировал московское «Динамо», СКА и «Спартак».

Знарок занимает третье место в списке тренеров с наибольшим количеством матчей в лиге. На первом месте Дмитрий Квартальнов — 809 матчей.

Лидеры по количеству матчей в КХЛ:

1. Дмитрий Квартальнов — 809
2. Владимир Крикунов — 722
3. Олег Знарок — 700
4. Андрей Назаров — 647
5. Зинэтула Билялетдинов — 581.

Источник: khl
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Олег Знарок
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