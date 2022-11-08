«Витязь» одержал вторую победу над «Барысом» в этом сезоне
«Барыс» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионат КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
В составе подмосковного клуба отличились Владислав Кара, оформивший дубль, и Александр Яремчук.
У команды из Астаны шайбы забросили Аркадий Шестаков и Динмухмед Кайыржан.
«Витязь», набрав 32 очка в 28 играх, занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками идет девятым на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Голы: Кара — 5 (Яремчук, Волгин), 7:09 — 0:1. Кара — 6 (Валенцов), 40:37 — 0:2. Шестаков — 4 (Сагадеев), 42:08 — 1:2. Яремчук — 10 (Бородкин, Головков), 48:00 — 1:3. Кайыржан — 2 (Данияр, Бекетаев), 54:37 — 2:3.
Вратари: Бояркин (59:45) — Дорожко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (8+12+13) — 34 (19+6+9).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
8 ноября. Астана. Барыс-Арена. 4458 зрителей.
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