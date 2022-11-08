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Сегодня, 18:41

«Витязь» одержал вторую победу над «Барысом» в этом сезоне

Алина Савинова
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«Барыс» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионат КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе подмосковного клуба отличились Владислав Кара, оформивший дубль, и Александр Яремчук.

У команды из Астаны шайбы забросили Аркадий Шестаков и Динмухмед Кайыржан.

«Витязь», набрав 32 очка в 28 играх, занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» с 25 очками идет девятым на Востоке.

КХЛ
Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Голы: Кара — 5 (Яремчук, Волгин), 7:09 — 0:1. Кара — 6 (Валенцов), 40:37 — 0:2. Шестаков — 4 (Сагадеев), 42:08 — 1:2. Яремчук — 10 (Бородкин, Головков), 48:00 — 1:3. Кайыржан — 2 (Данияр, Бекетаев), 54:37 — 2:3.
Вратари: Бояркин (59:45) — Дорожко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (8+12+13) — 34 (19+6+9).
Судьи: Кулаков, Оскирко.
8 ноября. Астана. Барыс-Арена. 4458 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Витязь
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1 СКА 28 25 3 51
2 Локомотив 27 18 9 39
3 ЦСКА 26 17 9 39
4 Динамо М 28 16 12 36
5 Торпедо 27 16 11 33
6 Витязь 28 13 15 32
7 Динамо Мн 27 12 15 28
8 Спартак 28 11 17 27
9 Северсталь 27 10 17 26
10 Куньлунь 29 10 19 23
11 Сочи 25 3 22 11
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1 Сал. Юлаев 27 17 10 39
2 Металлург 27 17 10 37
3 Автомобилист 26 16 10 34
4 Адмирал 28 15 13 34
5 Сибирь 29 15 14 33
6 Авангард 27 13 14 29
7 Ак Барс 26 12 14 28
8 Трактор 28 12 16 27
9 Барыс 28 12 16 25
10 Амур 26 9 17 22
11 Нефтехимик 26 10 16 21
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13.11
8.11 12:00
Амур – Динамо М
 2 : 1
8.11 12:30
Адмирал – СКА
 3 : 1
8.11 16:30
Барыс – Витязь
 2 : 3
8.11 19:00
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
8.11 19:00
Северсталь – Автомобилист
 - : -
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