Знарок — о составе «Ак Барса»: «У нас собрались звезды, я этому очень рад»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высоко оценил уровень игроков казанского клуба.

— Можно сказать, что вы довольны составом?

— Конечно. Доволен составом, как можно быть недовольным? Другое дело — пройти предсезонные сборы без травм и вовремя отпустить перед чемпионатом. Буквально вчера нам прислали календарь чемпионата, много матчей.

— Вам предстоит работать со звездным составом, опасаетесь психологического давления из-за этого?

— Нет, я уже давно все это прошел. В других топовых командах, что, звезд нет, они Кубок не хотят? У нас собрались звезды, я этому очень рад.

— Прокомментируйте обмен Станислава Галиева на Джордана Уила. В чем сильнее Стас?

— Давно знаю Стаса, он — хороший бомбардир.

— Как дела у Максима Чудинова?

— Он сезон не играл. В принципе, выглядит хорошо. У него пробный контракт, хорошо работает. Я его давно знаю, праворукий защитник, которых сейчас очень мало. Все сейчас зависит от него.

— Как вы договариваетесь со звездными игроками, ведь у каждого есть свое «я»?

— Не знаю, четыре года в сборной как-то справлялся, всегда в медалях были. Дело в человеческом отношении, — цитирует тренера сайт «Ак Барса».

— Планируется какое-то усиление состава?

— Мы, наверное, уже упираемся в потолок. Есть хорошая молодежь, которая может влиться.

— Какие у вас впечатления от Кирилла Семенова? Как его раскрыть?

— А он не раскрылся, по-вашему? В сборную ездил.

— Можно ли ожидать, что кто-то покинет команду до начала сезона?

— Кто? Все на контрактах. Обмен? А за что? Нет, мы собирали команду так, чтобы нам все подходили.