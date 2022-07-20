Знарок — о составе «Ак Барса»: «У нас собрались звезды, я этому очень рад»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок высоко оценил уровень игроков казанского клуба.
— Можно сказать, что вы довольны составом?
— Конечно. Доволен составом, как можно быть недовольным? Другое дело — пройти предсезонные сборы без травм и вовремя отпустить перед чемпионатом. Буквально вчера нам прислали календарь чемпионата, много матчей.
— Вам предстоит работать со звездным составом, опасаетесь психологического давления из-за этого?
— Нет, я уже давно все это прошел. В других топовых командах, что, звезд нет, они Кубок не хотят? У нас собрались звезды, я этому очень рад.
— Прокомментируйте обмен Станислава Галиева на Джордана Уила. В чем сильнее Стас?
— Давно знаю Стаса, он — хороший бомбардир.
— Как дела у Максима Чудинова?
— Он сезон не играл. В принципе, выглядит хорошо. У него пробный контракт, хорошо работает. Я его давно знаю, праворукий защитник, которых сейчас очень мало. Все сейчас зависит от него.
— Как вы договариваетесь со звездными игроками, ведь у каждого есть свое «я»?
— Не знаю, четыре года в сборной как-то справлялся, всегда в медалях были. Дело в человеческом отношении, — цитирует тренера сайт «Ак Барса».
— Планируется какое-то усиление состава?
— Мы, наверное, уже упираемся в потолок. Есть хорошая молодежь, которая может влиться.
— Какие у вас впечатления от Кирилла Семенова? Как его раскрыть?
— А он не раскрылся, по-вашему? В сборную ездил.
— Можно ли ожидать, что кто-то покинет команду до начала сезона?
— Кто? Все на контрактах. Обмен? А за что? Нет, мы собирали команду так, чтобы нам все подходили.
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|Сочи
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|Счет в серии
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|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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