Олег Знарок рассказал, как будет строить взаимодействие с Зинэтулой Билялетдиновым
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, как будет строить работу в клубе.
— Как будет выстраиваться ваше взаимодействие с Зинэтулой Билялетдиновым?
— Как всегда. Мы с ним знакомы с того момента, когда еще играли друг против друга. Очень уважительно к нему отношусь, так же, как и он ко мне. Как он участвует в тренировочном процессе? Советуемся с ним, как лучше, он говорит что-то конкретное — пока все идет в порядке. Он видит какие-то нюансы по защитникам, персонально по какому-то игроку, потому что он их знает давно, обсуждаем.
— Вам тяжело будет работать без Харийса Витолиньша?
— Мои нынешние помощники у меня играли, Бабенко был капитаном в свое время. Когда они закончили, порекомендовал их в молодежную сборную, они прошли свои этапы развития. Не как сейчас — человек только закончил и хочет быть главным тренером в КХЛ, нет. Я считаю, что эти этапы нужно пройти: юноши, молодежный хоккей. Они прошли, в прошлом году Юра работал главным тренером «Витязя». Но у нас была договоренность еще с тех времен, что мы будем постоянно на связи. Так и было. Они готовы к работе, молодые, рвутся, у них есть новые идеи, которые мне интересны, потому что хоккей все равно движется вперед. Бывает, сидим, обсуждаем тренировки, спорим — без этого нельзя. Они для меня — близкие люди. А Харийс работает в сборной Латвии, но я бы с удовольствием его пригласил.
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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