Олег Знарок рассказал, как будет строить взаимодействие с Зинэтулой Билялетдиновым

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, как будет строить работу в клубе.

— Как будет выстраиваться ваше взаимодействие с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Как всегда. Мы с ним знакомы с того момента, когда еще играли друг против друга. Очень уважительно к нему отношусь, так же, как и он ко мне. Как он участвует в тренировочном процессе? Советуемся с ним, как лучше, он говорит что-то конкретное — пока все идет в порядке. Он видит какие-то нюансы по защитникам, персонально по какому-то игроку, потому что он их знает давно, обсуждаем.

— Вам тяжело будет работать без Харийса Витолиньша?

— Мои нынешние помощники у меня играли, Бабенко был капитаном в свое время. Когда они закончили, порекомендовал их в молодежную сборную, они прошли свои этапы развития. Не как сейчас — человек только закончил и хочет быть главным тренером в КХЛ, нет. Я считаю, что эти этапы нужно пройти: юноши, молодежный хоккей. Они прошли, в прошлом году Юра работал главным тренером «Витязя». Но у нас была договоренность еще с тех времен, что мы будем постоянно на связи. Так и было. Они готовы к работе, молодые, рвутся, у них есть новые идеи, которые мне интересны, потому что хоккей все равно движется вперед. Бывает, сидим, обсуждаем тренировки, спорим — без этого нельзя. Они для меня — близкие люди. А Харийс работает в сборной Латвии, но я бы с удовольствием его пригласил.