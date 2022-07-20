Знарок: «С мышлением у Зарипова все в порядке, и руки у него золотые»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, в какой роли видит в команде нападающего Даниса Зарипова.

— Есть какой-то план по использованию Зарипова в новом сезоне?

— Использовать как всех. Предоставлять ему дополнительный отдых? А чем он лучше других? Во-первых, он сам хочет играть. Конечно, если он подойдет и попросить дать ему отдохнуть, мы дадим. Но я уверен, что этого не произойдет. Пока Данис играет с Галимовым и Тарасовым, решили поставить к нему двух молодых, бегающих. С мышлением у Зари все в порядке, и руки у него золотые.

— Напротив раздевалки есть место для чемпионской команды. Ваша задумка?

— Нет. Есть задача, которую мы должны выполнить. Дай Бог, нам это удастся. Все команды хотят выиграть Кубок — у кого ни спроси. Даже если ты играешь в финале и проигрываешь... Есть только одно место — первое. Второе, третье — это отговорки, — приводит слова тренера сайт казанцев.