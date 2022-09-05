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5 сентября, 20:56

Александр Радулов забил первый гол после возвращения в КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. 36-летний форвард забил первую шайбу после возвращения в лигу.

Ассистентом Радулова в этом моменте выступил нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий.

Радулов не забивал в КХЛ с 7 апреля 2016 года. В регулярном чемпионате он последний раз отличился 18 февраля 2016-го.

Этим летом форвард вернулся в КХЛ из НХЛ, где провел несколько последних лет.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
2
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