Дебютный гол Радулова помог «Ак Барсу» одержать волевую победу над ЦСКА

«Ак Барс» на выезде победил ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы выиграли со счетом 5:1.

Одну из шайб в составе «барсов» забросил нападающий Александр Радулов. Для него этот гол стал первым после возвращения в КХЛ.

Также в составе «Ак Барса» голами отметились нападающий Илья Сафонов и Кирилл Панюков. В конце матча ЦСКА получил еще два гола. За «Ак Барс» забили нападающие Даниил Тарасов и Никита Дыняк.

У ЦСКА автором единственного гола стал форвард Виталий Абрамов.

«Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера Олега Знарка. А вот ЦСКА потерпел первое поражение в чемпионате, после двух побед на старте регулярки.

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ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Абрамов — 2 (бол., Карнаухов), 15:24 — 1:0. Сафонов — 1 (Воронков, Адамчук), 18:32 — 1:1. Панюков — 1 (Галимов, Хенкель), 22:38 — 1:2. Радулов — 1 (Кагарлицкий, Семенов), 48:21 — 1:3. Тарасов — 1 (п.в., Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 — 1:4. Дыняк — 1 (Хафизуллин, Войнов), 59:39 — 1:5.

Вратари: Шарыченков (57:41 — 59:25) — Билялов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+7+11) — 30 (11+12+7).

Судьи: Оленин, Юдаков.

5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».