Тамбиев — о матче с «Ак Барсом»: «Не прогнулись, не уступили, в большинстве моментов стояли друг за друга»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился эмоциями от победы над «Ак Барсом» (1:0 ОТ) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Настоящий плей-оффный хоккей. Настоящая плей-оффная игра, — цитирует пресс-служба клуба Тамбиева. — Спасибо ребятам, что правильно отреагировали! Во многих моментах не прогнулись, не уступили, в большинстве моментов стояли друг за друга, бились, сражались. Праздник во Владивостоке, праздник хоккея. Отдельно хочу отметить болельщиков, шестой игрок наш, их слышно, ребятам это тоже помогает. Поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.