Билялетдинов — о матче с «Адмиралом»: «Соперник играл здорово и не дал нам возможность забить»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги третьего матча с «Адмиралом» (0:1 ОТ) в серии 1/2 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

«Игра была не была простой ни для нас, ни для соперника. Видите, случай такой — один бросок решил исход матча.

Я соглашусь, что вратари играли хорошо, здорово. И Тимур играл здорово, и вратарь соперника, я соглашусь с этим.

Мы не использовали свой шанс. Но и соперник играл здорово, они достаточно хорошо оборонялись и не дали нам возможность забить», — цитирует пресс-служба «Ак Барса».

Счет в серии — 2-1 в пользу казанцев. Следующая игра пройдет 22 марта во Владивостоке.