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Сегодня, 16:22

Тамбиев — о поражении от «Амура»: «Могли взять два очка, но взяли одно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:3 ОТ).

«Хороший матч, хорошая игра. Могли взять два очка, но взяли одно. Сейчас подумаем, разберем, будем готовиться к матчу завтра», — цитирует тренера сайт хабаровчан.

«Амур» (38 очков) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (47 очков) располагается на пятой строчке на Востоке.

Источник: https://hcamur.ru/news/item/hishnyj-harakter712/
ХК Адмирал
ХК Амур
Леонид Тамбиев
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