Тамбиев — о поражении от «Амура»: «Могли взять два очка, но взяли одно»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (2:3 ОТ).

«Хороший матч, хорошая игра. Могли взять два очка, но взяли одно. Сейчас подумаем, разберем, будем готовиться к матчу завтра», — цитирует тренера сайт хабаровчан.

«Амур» (38 очков) поднялся на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (47 очков) располагается на пятой строчке на Востоке.