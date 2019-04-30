Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подвел итоги сезона-2019/20. По его словам, ему не нравились некоторые правила, по которым судьям лиги приходилось работать в этом сезоне.

– Сложность финальной серии поджигали пресса и болельщики, – цитирует официальный сайт КХЛ Анисимова. – Судьи справились на 4 с плюсом. Тут же в вопросе отменённых голов после видеопросмотров надо понимать, что решение принимают не судьи, а "военная комната". И руководствовалась теми стандартами и правилами, которые у нас были в этом году. Поэтому, когда пытаются переложить всё на судей… Давайте определимся: решение, принятое после видеопросмотра – это ответственность "военной комнаты", решение принятое на льду – ответственность арбитров матча.

– Вы резонно отметили, что в плей-офф было много видеопросмотров. Согласны, что современные трактовки правил ИИХФ тормозят атакующий хоккей?

– Раз мы приняли такие правила игры, то и действовали согласно им весь сезон. Голы после видеопросмотров отменялись и в сентябре, и в октябре, и в ноябре. Но говорить о том, какие плохие правила начали почему-то в тот момент, когда пришла пора плей-офф. Мне лично, как Главному арбитру эти правила не нравятся и, конечно, мы будем их корректировать и переделывать.