Герсонский рассказал, нужно ли тренерам получать профессиональное образование

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, нужно ли тренерам получать образование или достаточно обычного опыта.

«Хоккеисты, как правило, получают высшее образование экстерном. Из-за этого глубины знаний не хватает — урывками что-то прочитал, что-то выучил. Плюс, преподаватели относятся лояльно, на многое закрывают глаза, идут навстречу, так как человек профессионально играет в хоккей. И по итогу, когда он приходит тренировать детей, то начинает это делать так, как тренировали его. Но всегда ли его тренировали правильно? Это огромный вопрос!» — цитирует Герсонского Betonmobile.ru.

Сезон КХЛ-2023/23 стартует 1 сентября.