Генменеджер «Витязя» опроверг слухи о возвращении клуба в Подольск

Генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий в интервью «СЭ» ответил на вопрос о потенциальном возвращения клуба из Балашихи в Подольск на следующий сезон.

«Какие-то слухи о том, что «Витязь» возвращается в Подольск, совершенно беспочвенны, У клуба контракт на следующий год с Балашихой, к нам тут прекрасно относятся», — сказал Варицкий.

В сезоне-2022/23 «Витязь» проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе.