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Сегодня, 15:23

«Спартак» на своем льду обыграл «Куньлунь»

Мария Гусева
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«Спартак» на своем льду победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей забитыми голами отметились Андрей Локтионов, Александр Хохлачев и Семен Ручкин.

За «Куньлунь» шайбы забросили Девин Броссо и Колин Кэмпбелл.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка. «Куньлунь» располагается на 10-й строчке с 41 баллом.

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«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Броссо — 10 (Уэрек, Ловерде), 9:07 — 0:1. Локтионов — 9, 27:20 — 1:1. Хохлачев — 15 (Кровяков, Старченко), 33:21 — 2:1. Ручкин — 1 (Кин, Хохлачев), 35:34 — 3:1. Кэмпбелл — 1 (бол., Челиос), 40:47 — 3:2.

Вратари: Куликов — Смит (58:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 42 (20+16+6) — 32 (9+8+15).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

15 января. Москва. Мегаспорт. 4203 зрителя

Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 50 20 30 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
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15.01 13:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
15.01 17:00
Витязь – Трактор
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