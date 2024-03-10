Дементьев ответил, кто из игроков КХЛ удивил его в этом сезоне

Хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что нападающий «Спартака» Максим Цыплаков приятно удивил его в текущем сезоне.

«Кто больше всего из хоккеистов удивил в этом сезоне? У каждой команды есть свои герои, но наиболее неожиданное и приятное впечатление произвел Цыплаков. Кто-то говорит, что Максим немного сбавил в последнее время, но быть таким стабильным игроком, как Кучеров и Овечкин, очень сложно. Нужно время, чтобы на постоянной основе результативно играть на высоком уровне. Ему ещн нужно привыкнуть к тому вниманию, которое на него оказывается. Мне кажется, на данный момент он неплохо с этим справляется», — цитирует Дементьева Legalbet.

Всего в этом сезоне 25-летний Цыплаков провел за «Спартак» 70 матчей, забросив 32 шайбы и сделав 18 результативных передач.