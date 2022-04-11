Генменеджер «Динамо»: «По новым контрактам ведутся переговоры»

Генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин рассказал о ходе формирования команды на следующий сезон.

«По новым контрактам ведутся переговоры. Политическая обстановка внесла коррективы в переговоры по иностранцам — они не знаю, приедут ли на следующий сезон. Предложения получили Иван Бочаров и Андрей Миронов.

Разговариваем со всеми хоккеистами, у которых истекают контракты. С Андрее Сергеевым тоже общаемся. Пока преждевременно говорить о том, кто точно покинет команду", — заявил Сопин.

Ранее стало известно, что главный тренер Алексей Кудашов останется на своем посту.