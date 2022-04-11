«Металлург» обыгрывает «Трактор» со счетом 1:0 после первого периода

«Металлург» обыгрывает «Трактор» со счетом 1:0 после первого периода в пятом матче серии финала плей-офф Восточной конференции.

Автором единственной шайбы стал нападающий Максим Карпов.

Напомним, что «Магнитка» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Если «Трактор» сможет выиграть эту встречу, то шестой матч пройдет 13 апреля в Челябинске.