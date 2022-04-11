Алексей Кудашов сохранит пост главного тренера московского «Динамо»

Как стало известно «СЭ», Алексей Кудашов останется на посту главного тренера московского «Динамо». В прошлое межсезонье он подписал контракт по схеме «1+1».

В этом сезоне динамовцы в первом раунде Кубка Гагарина обыграли «Северсталь» (4-3), но прекратили борьбу в полуфинале Западной конференции, уступив ЦСКА (0-4).

В начале апреля прошло заседание совета директоров московского клуба. Легенды «Динамо» Александр Мальцев и Виталий Давыдов дали свою критическую оценку выступлению команды КХЛ и рекомендации по дальнейшей работе.

Совет директоров клуба жестко раскритиковал выступление команды в сезоне-2021/2022 и указал на ряд ошибочных решений тренерского штаба.