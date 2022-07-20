«Ак Барс» рассматривал Быкова и Воробьева на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, кто из тренеров мог возглавить казанский клуб этим летом.

«Мы рассматривали Вячеслава Быкова, других свободных кандидатов и тех тренеров, которые были на контракте. С Ильей Воробьевым были поверхностные разговоры, так как он был занят в плей-офф. Было некорректно общаться с ним или его представителями.

Мы выслушали Олега Знарка, увидели его заинтересованность и пришли к определенному компромиссу по контрактному вопросу. Многие спрашивают, почему контракт на год, а не на два или три, но мы должны, во-первых, присмотреться друг к другу, понять требования. В течение сезона мы можем переподписать контракт, если все стороны будут довольны», — приводит слова генменеджера РИА Новости.

«Ак Барс» в июле объявил о назначении на пост главного тренера Олега Знарка, который сменил Дмитрия Квартальнова.