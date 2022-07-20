«Динамо» купило у «Локомотива» защитника Малышева за три миллиона рублей

По информации «СЭ», защитник «Локомотива» Антон Малышев перейдет в московское «Динамо». Бело-голубые заплатили ярославцам за 22-летнего российского хоккеиста три миллиона рублей.

В прошлом сезоне Малышев провел 6 матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1».

Защитник является воспитанником «Локо». Он играл за юношеские и молодежную сборные России.